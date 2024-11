Doença de jornalista Evaristo Costa atinge 3 mil pessoas no DF

- Foto: Instagram

O jornalista Evaristo Costa, diagnosticado com a doença de Crohn, revelou que sente fortes crises de diarreia. O drama é vivido por ao menos 2,9 mil pessoas no Distrito Federal que possuem a mesma doença, segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

A doença não tem cura. Por se tratar de uma condição multifatorial, é comum que o paciente possua outras comorbidades. Porém, apesar de não existir cura, é possível ter o controle da doença e ausência de sintomas. Ainda assim, a população enfrenta dificuldades para ter acesso a consultas, exames e medicamentos, tanto na rede pública de saúde quanto na particular.

Os valores mensais de tratamento variam entre R$ 700 e R$ 900, em planos de saúde. As consultas com um gastroenterologista especializado ou um coloproctologista chegam a valores similares. A rede pública também oferece serviços. No caso do Sistema Único de Saúde (SUS), o maior problema é a lentidão.