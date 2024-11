Rede varejista abre 400 vagas temporárias de empregos na Bahia

O processo seletivo acontece de forma online e presencial. - Foto: Divulgação

As lojas Americanas estão com 400 vagas abertas na Bahia para oportunidades temporárias para os eventos de fim de ano, como Black Friday e Natal. Os empregos são em lojas e centros de distribuição e não exigem experiência.

Os interessados que desejam trabalhar nas lojas podem se inscrever através do site. Para atender a alta demanda do período, a empresa busca pessoas proativas e dinâmicas, com idade a partir de 18 anos e nível médio completo.

Leia mais

>> Shopee abre vagas para Jovem Aprendiz em três cidade baianas

>> Bahia precisa qualificar 574 mil profissionais da indústria até 2027, diz CNI





As oportunidades são para os cargos de operador logístico, operador de empilhadeira, auxiliar de logística e operador de loja. O processo seletivo acontece de forma online e presencial.

As vagas estão disponíveis da seguinte forma:



115 vagas para o cargo de operador de logística na base de Salvador.



284 vagas para operador de loja, nas cidades de: Juazeiro, Salvador, Luis Eduardo Magalhães, Itabuna, Barreiras, Ilhéus, Candeias, Senhor do Bonfim, Irecê, Jacobina, Itaberaba, Santo Amaro, Seabra, Ipirá, Ibotirama, Bom Jesus da Lapa, Campo Formoso, Cachoeira, Valença, Santo Antônio de Jesus, Lauro de Freitas, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Jequié, Itamaraju, Cruz das Almas, Brumado, Jaguaquara, Porto Seguro, Ipiaú, Livramento Nossa Senhora, Gandu, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Alagoinhas, Conceição do Coité, Serrinha, Santo Estevão, Catu, Itaparica, Nova Pojuca, Conceição do Jacuípe, Simões Filho, Camaçari, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Dias D’ávila e Euclides da Cunha.

O processo seletivo acontecerá de forma online e presencial. Além de salário, os contratados terão direito a benefícios como vale refeição ou refeição no local, vale-transporte, seguro de vida, e acesso ao Americanas Educa - plataforma de educação da empresa.