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BRASIL

Dois cachorros são encontrados decapitados e mutilados

Segundo a polícia, animais foram deixados em sacos plásticos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

30/03/2026 - 18:55 h

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Equipes da Polícia Civil do Distrito Federal também foram acionadas
Equipes da Polícia Civil do Distrito Federal também foram acionadas -

Dois cães foram encontrados mortos, decapitados e com sinais de mutilação, na noite deste domingo, 29, na Quadra 4 do Setor Sul, no Gama, no Distrito Federal. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada por volta das 20h40 para verificar uma denúncia de maus-tratos no Lote 14 da região. Ao chegarem ao local, os agentes localizaram os corpos dos animais em um gramado próximo a uma lata de lixo, com sinais de extrema violência.

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De acordo com informações preliminares, os cães estavam decapitados e com membros amputados. A cena chamou a atenção de moradores, que relataram ter encontrado os animais dentro de sacos plásticos.

Equipes da Polícia Civil do Distrito Federal também foram acionadas para realizar os primeiros levantamentos no local. Apesar das diligências iniciais, não foram encontradas testemunhas que pudessem indicar a autoria do crime.

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A Polícia Militar isolou o local para a realização da perícia técnica, conduzida por equipes da 14ª Delegacia de Polícia do Gama.

Investigação

O caso agora está sob responsabilidade da 20ª Delegacia de Polícia, que dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pelos crimes.

Maus-tratos a animais é considerado crime no Brasil, com previsão de punições que incluem multa e prisão.

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Tags:

distrito federal maus-tratos a animais Polícia

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