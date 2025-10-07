Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Dono da Havan pode dar nome a time brasileiro campeão da Libertadores

Havan tem expandido por todo o Brasil inclusive com mais uma loja no Paraná

Redação

Por Redação

07/10/2025 - 7:48 h | Atualizada em 07/10/2025 - 8:03
Empresário Luciano Hang dono da Havan
Empresário Luciano Hang dono da Havan -

O empresário Luciano Hang, dono de uma das maiores lojas do varejo no Brasil, a Havan, continua ampliando a sua notoriedade e agora é patrocinador do time Barateiro Futsal de Santa Catarina.

O patrocínio começou em 2017 quando o nome da Havan ficou estampado nos uniformes da equipe feminina do clube. O time, inclusive, foi campeão da Libertadores em 2015 e 2016. Porém, após a parceria com o dono da Havan, o time ergueu as taças do Campeonato Catarinense, Recopa Catarinense e ficou com o vice nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBS).

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Mas, o time não recebe apenas patrocínio da Havan. Eles são incentivados pela Sociedade Esportiva Bandeirante, Prefeitura de Burque, UNIFEBE e Supermercados O Barateiro. Até o momento, já são 28 atletas contratadas, 102 títulos e mais de 100 inscrições na escolinha.

Leia Também:

Luciano Hang pede contrapartida para fim da "taxa das blusinhas"
Luciano Hang pressionou Bolsonaro a dar golpe, diz Mauro Cid
Multinacional japonesa que pode desbancar a Havan chega ao Brasil

Avanços

No final de setembro, Hang esteve em Paranaguá para visitar as instalações da nova megaloja da Havan, localizada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no bairro Jardim Yamaguchi.

A unidade vai gerar mais de 200 novos empregos diretos e terá aproximadamente 10 mil metros quadrados, representando um dos maiores investimentos da rede no Paraná.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

futsal Havan patrocínio esportivo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Empresário Luciano Hang dono da Havan
Play

Mulher flagra traição em jogo e vai embora com amante do companheiro

Empresário Luciano Hang dono da Havan
Play

Aeronave de pequeno porte cai em bairro de Goiânia e destrói casa

Empresário Luciano Hang dono da Havan
Play

Frentista é morta pelo ex-companheiro em posto de gasolina; veja vídeo

Empresário Luciano Hang dono da Havan
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

x