Dono da Havan pode dar nome a time brasileiro campeão da Libertadores

Empresário Luciano Hang dono da Havan - Foto: Anderson Riedel | PR

O empresário Luciano Hang, dono de uma das maiores lojas do varejo no Brasil, a Havan, continua ampliando a sua notoriedade e agora é patrocinador do time Barateiro Futsal de Santa Catarina.

O patrocínio começou em 2017 quando o nome da Havan ficou estampado nos uniformes da equipe feminina do clube. O time, inclusive, foi campeão da Libertadores em 2015 e 2016. Porém, após a parceria com o dono da Havan, o time ergueu as taças do Campeonato Catarinense, Recopa Catarinense e ficou com o vice nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBS).

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Mas, o time não recebe apenas patrocínio da Havan. Eles são incentivados pela Sociedade Esportiva Bandeirante, Prefeitura de Burque, UNIFEBE e Supermercados O Barateiro. Até o momento, já são 28 atletas contratadas, 102 títulos e mais de 100 inscrições na escolinha.

Avanços

No final de setembro, Hang esteve em Paranaguá para visitar as instalações da nova megaloja da Havan, localizada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no bairro Jardim Yamaguchi.

A unidade vai gerar mais de 200 novos empregos diretos e terá aproximadamente 10 mil metros quadrados, representando um dos maiores investimentos da rede no Paraná.