BRASIL
Dono da Havan pode dar nome a time brasileiro campeão da Libertadores
Havan tem expandido por todo o Brasil inclusive com mais uma loja no Paraná
Por Redação
O empresário Luciano Hang, dono de uma das maiores lojas do varejo no Brasil, a Havan, continua ampliando a sua notoriedade e agora é patrocinador do time Barateiro Futsal de Santa Catarina.
O patrocínio começou em 2017 quando o nome da Havan ficou estampado nos uniformes da equipe feminina do clube. O time, inclusive, foi campeão da Libertadores em 2015 e 2016. Porém, após a parceria com o dono da Havan, o time ergueu as taças do Campeonato Catarinense, Recopa Catarinense e ficou com o vice nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBS).
Mas, o time não recebe apenas patrocínio da Havan. Eles são incentivados pela Sociedade Esportiva Bandeirante, Prefeitura de Burque, UNIFEBE e Supermercados O Barateiro. Até o momento, já são 28 atletas contratadas, 102 títulos e mais de 100 inscrições na escolinha.
Leia Também:
Avanços
No final de setembro, Hang esteve em Paranaguá para visitar as instalações da nova megaloja da Havan, localizada na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no bairro Jardim Yamaguchi.
A unidade vai gerar mais de 200 novos empregos diretos e terá aproximadamente 10 mil metros quadrados, representando um dos maiores investimentos da rede no Paraná.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes