Multinacional japonesa que pode desbancar a Havan chega ao Brasil

Uma empresa que vende itens domésticos e de origem japonesa, a Daiso Japan vai inaugurar sua terceira unidade no estado de Santa Catarina, desta vez no Shopping H, em Blumenau. A megaloja terá 400 m² e vai oferecer desde itens para casa e beleza até alimentos típicos do Japão.

Com mais de 50 anos de história e há 13 anos no Brasil, a Daiso já conta com 176 unidades espalhadas pelo país. Segundo Marcos Hirai, líder da expansão da marca, o diferencial está na combinação entre preços acessíveis e produtos que trazem a cultura japonesa para o dia a dia dos brasileiros.

“Se houver interrupção nas importações, temos estoque para manter o abastecimento por até seis meses”, disse em entrevista ao Diário do Comercio.

A Havan, concorrente, anunciou investimento de R$ 2 bilhões até 2026 para abrir 200 novas megalojas em todo o país. O plano inclui também a ampliação da logística e a geração de milhares de empregos.

O embate entre as marcas vai esquentar o mercado e proporcionar que o consumidor final tenhas mais opções de escolha.