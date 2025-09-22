Menu
ECONOMIA
ECONOMIA

Multinacional japonesa que pode desbancar a Havan chega ao Brasil

Daiso possui 176 lojas espalhadas por todo o Brasil

Redação

Por Redação

22/09/2025 - 11:06 h
Estátua da Havan
Estátua da Havan -

Uma empresa que vende itens domésticos e de origem japonesa, a Daiso Japan vai inaugurar sua terceira unidade no estado de Santa Catarina, desta vez no Shopping H, em Blumenau. A megaloja terá 400 m² e vai oferecer desde itens para casa e beleza até alimentos típicos do Japão.

Com mais de 50 anos de história e há 13 anos no Brasil, a Daiso já conta com 176 unidades espalhadas pelo país. Segundo Marcos Hirai, líder da expansão da marca, o diferencial está na combinação entre preços acessíveis e produtos que trazem a cultura japonesa para o dia a dia dos brasileiros.

Leia Também:

Valor impressionante! Revelado quanto custa a estátua da Havan
Filho de Luciano Hang não depende da Havan e constrói próprio império
Guerra do varejo: Rede japonesa abre megaloja para concorrer com a Havan

“Se houver interrupção nas importações, temos estoque para manter o abastecimento por até seis meses”, disse em entrevista ao Diário do Comercio.

A Havan, concorrente, anunciou investimento de R$ 2 bilhões até 2026 para abrir 200 novas megalojas em todo o país. O plano inclui também a ampliação da logística e a geração de milhares de empregos.

O embate entre as marcas vai esquentar o mercado e proporcionar que o consumidor final tenhas mais opções de escolha.

Daiso Japan expansão Havan

x