Dono de bar é preso por abusar de uma menina de 11 anos

- Foto: Elza Fiuza | Agência Brasil

O dono de um bar foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) sob a suspeita de aliciar e abusar de uma menina de 11 anos em Santa Maria na terça-feira, 03. Segundo as investigações, ele teria oferecido dinheiro em troca de sexo para a criança e disponibilizado bebidas alcoólicas para ela.

A mãe da vítima acionou a polícia ao tentar retirar a filha do estabelecimento, mas foi impedida pelo proprietário do bar. A PMDF não confirmou oficialmente, mas a reportagem apurou que o nome do suspeito é Eliseu Alves Camelo.

O local, que funcionaria como um prostíbulo voltado ao aliciamento de crianças, era frequentado pela garota, que usava o espaço para fumar e beber.

A mãe relatou que só conseguiu resgatar a filha após acionar a Polícia Militar. Assim que foi retirada do local, a criança revelou a uma policial feminina e à mãe que havia ido ao estabelecimento com amigas.

Leia também:

>> Homem é preso por tenta matar ex-mulher envenenada na frente do filho

>> Oeste da Bahia têm alerta de grande perigo para baixa umidade

>> Instagram relaciona a palavra "negra" a drogas ilícitas; veja

A menina contou que o dono do bar ofereceu R$ 100 para que ela praticasse atos sexuais. Caso ela não aceitasse o dinheiro, poderia usá-lo para consumir produtos no estabelecimento.

A menina ainda relatou que o homem a puxou para dentro do estabelecimento e a apertou e sugou os seios, causando uma lesão na região. Tanto a vítima quanto a mãe foram levadas ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde a lesão foi confirmada.

O agressor foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e levado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Ele já possuía diversas passagens criminais, incluindo uma acusação de estupro de vulnerável em 2013.