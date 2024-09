Homem é preso por tenta matar ex-mulher envenenada na frente do filho

- Foto: Divulgação | Freepik

A Polícia Civil de São Paulo está investigando um homem de 43 anos por tentar matar a ex-mulher, de 31 anos, ao envenenar um copo de Coca-Cola com chumbinho. O incidente ocorreu em 19 de agosto deste ano, no Jardim Rodolfo Pirani, zona leste da cidade.

Segundo um documento policial, a mulher havia ido buscar o filho de 7 anos na casa do pai e encontrou o homem e a criança comendo pizza. O suspeito convidou a ex-mulher para entrar e lhe ofereceu um copo de Coca-Cola. Após beber, a mulher percebeu um gosto estranho e notou uma "borra" no fundo do copo. Foi então que o homem admitiu ter colocado chumbinho na bebida e ameaçou que ela morreria.

O homem também tentou forçar a mulher a ingerir supercola, mas ela conseguiu se desvencilhar. No entanto, a cola acabou atingindo os olhos do filho do casal.

Leia também:

>> Filho mata mãe esfaqueada após discussão e queima o corpo

>> Oeste da Bahia têm alerta de grande perigo para baixa umidade

>> Instagram relaciona a palavra "negra" a drogas ilícitas; veja

A mãe e a criança foram levadas ao Atendimento Médico Ambulatorial de Sapopemba. A criança foi transferida para o Hospital Ermelino Matarazzo, enquanto a mulher foi encaminhada para o Hospital Sapopemba. O Metrópoles apurou que a mulher recebeu alta no dia 22 de agosto.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal e tentativa de homicídio na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Mateus. A delegacia está realizando diligências para prender o suspeito e esclarecer os detalhes do crime.

Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o chumbinho é um produto ilegal, usado de forma irregular como raticida, e não deve ser utilizado em nenhuma circunstância. O produto não possui registro na Anvisa nem em nenhum outro órgão governamental.