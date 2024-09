Filho mata mãe esfaqueada após discussão e queima o corpo

Crime aconteceu na pequena cidade medieval de Tewkesbury - Foto: Reprodução | Pixabay

Um jovem de 20 anos, identificado como Moisés Reis de Souza, foi preso em flagrante após confessar ter matado a própria mãe, Luzia Helena Reis, de 60 anos, de forma brutal. De acordo com as autoridades, Moisés esfaqueou a mãe e, em seguida, incendiou o corpo. A namorada de Moisés, uma adolescente de 17 anos, também foi detida sob suspeita de envolvimento no crime.

O homicídio ocorreu no Vale das Palmeiras, onde a família vivia. Informações de familiares indicam que Luzia Helena teria tido uma discussão com o filho sobre o relacionamento dele com a jovem pouco antes de ser assassinada.

Uma sobrinha da vítima revelou detalhes sobre a relação conturbada entre Luzia e a namorada de Moisés. De acordo com ela, Luzia não aceitava que a jovem morasse em sua casa, e os conflitos frequentes entre eles teriam contribuído para a tragédia. A jovem havia sido expulsa de casa pelos próprios pais, e, desde então, sua convivência com Moisés era problemática.