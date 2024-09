Confira o que abre e fecha em Salvador e RMS no 7 de setembro

Salvador Shopping funciona em horário normal - Foto: Divulgação

No feriado deste sábado, 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, alguns estabelecimentos terão funcionamento em horário especial. A maioria dos shoppings, no entanto, funciona em horário normal.

Confira o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana no 7 de Setembro:

| Shoppings |

- Shopping da Bahia: funciona em horário normal, das 9h às 22h (lojas e lojas âncoras, praça de alimentação, restaurantes e lazer). A academia Bodytech funciona das 8h às 15h, com acesso exclusivo pelo estacionamento D5. Já o cinema funciona das 11h30 às 23h30. O Playland fica aberto das 12h às 22h.

- Salvador Shopping: funciona em horário normal, das 9h às 22h.

- Shopping Barra: lojas, praça de alimentação e lazer funcionam das 9h às 22h. Já, o Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma, abrem às 12h.

- Shopping Piedade: o funcionamento do centro comercial será diferente. Lojas, quiosques e praças de alimentação funcionam das 10h às 18h.

- Shopping Center Lapa: funciona das 11h às 17h.

- Salvador Norte Shopping: funciona normalmente, das 9h às 22h. O centro comercial terá show do cantor Vinny Monteiro, às 18h.

- Shopping Paralela: funciona em horário normal, das 9h às 22h.

- Shopping Itaigara: não abre.

- Shopping Paseo: as lojas, os quiosques e o Youplay funcionam das 9h às 20h. Já os restaurantes funcionam a partir das 12h. A academia Alpha Fitness funciona das 9h às 13h.

- Boulevard Camaçari: as lojas e os espaços infantis funcionam das 9h às 21h, a praça de alimentação e o Magic Games funcionam das 11h às 22h. O bar Dipuã abre às 15h e fecha às 23h. A academia Smart Fit funciona das 8h às 14h, a lotérica funciona das 10h às 18h. O Cinemark funciona conforme programação do site. Já o SAC e os Cartórios ficam fechados.

Outlet Premium Salvador: Funcionamento normal, das 9h às 21h

| Lojas |

- Ferreira Costa

Unidade Barris: a loja do Vale dos Barris tem funcionamento normal das 8h às 21h.

Unidade Paralela: também tem funcionamento normal, das 8h às 21h.

| Mercados |

- Mercado do Rio Vermelho: funciona das 7h às 18h. Os box’s abrem às 7h e fecham às 14h. Já a praça de alimentação funciona das 7h às 16h.

- Mercado do Ogunjá: 6h às 13h.

- Mercado de Paripe: 6h às 13h.

- Mercado das Sete Portas: 6h às 18h.

- Ceasa: 5h às 13h.

| Serviços |

- SAC: ficam fechados.

- SAC Móvel: o atendimento acontece das 7h30 às 17h em Ibitiara, Mirangaba e Maetinga.

- Correios: fechado.

| Transporte público |

- CCR Metrô Bahia: funciona normalmente, das 5h à 00h.

| Lazer |

- Zoológico: funciona em horário normal, das 9h às 17h.

| Saúde |

Hemoba

- Salvador Shopping: 8h às 17h.

- Hemocentro Coordenador (Avenida Vasco da Gama): 7h30 às 16h30.