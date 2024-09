Metrô terá funcionamento normal no feriado da Independência do Brasil

7 de setembro se comemora o Dia da Independência do Brasil - Foto: Divulgação CCR Metrô Bahia

No feriado deste sábado, 7 de setembro, quando se comemora o Dia da Independência do Brasil, o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas funcionará em horário normal, das 5h à 0h.



Para garantir a segurança, o conforto e bem-estar de seus clientes, a concessionária reforça as orientações do Embarque Consciente: aguardar sempre o desembarque do trem antes de embarcar, deixar os assentos preferenciais para quem precisa, bem como os elevadores e descer a escada sempre usando corrimão.