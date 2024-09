Conheça MC K.U, músico e investigado por operação em Salvador

Pedro Monteiro, conhecido como MC K.U, tem mais de 60 mil seguidores no Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

Um dos nomes investigados pela operação 'Falsas Promessas', deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, 5, é o de Pedro Monteiro, conhecido como MC K.U. Além dele, outros dois influencers foram detidos: Nanam Premiações e Ramhon Dias.

Com o lema "Cara do momento" nas redes sociais, Pedro é um cantor baiano que tem mais de 60 mil seguidores em seu Instagram. Na rede social, ele costuma publicar vídeos de humor, além de fotos e vídeos ostentando passeios de lancha e jet ski.

No cenário musical, o MC K.U já realizou parcerias com outros cantores e participou de alguns eventos, cantando pagode com o tradicional swing baiano.

