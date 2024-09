Instagram relaciona a palavra "negra" a drogas ilícitas; veja

- Foto: Ink Drop/Shutterstock

Internautas se depararam com um problema no mecanismo de pesquisa do Instagram e do Threads nessa quinta-feira (5). Ao realizar pesquisas com o termo "negra" ou "negras", as redes sociais do Meta estão emitindo um aviso que relaciona as palavras com o comércio de drogas proibidas.

"A venda, compra ou negociação de drogas ilícitas podem prejudicar você e outras pessoas. Além disso, são práticas ilegais na maioria dos países. Se você ou alguém do seu conhecimento está lutando com o abuso de substâncias, pode obter ajuda com referências para tratamento confidenciais, bem como apoio à prevenção e recuperação", detalha o aviso na ferramenta de busca.

Foto: Reprodução/Instagram

No Bluesky, um internauta classificou o ocorrido como um exemplo de racismo algorítmico, que ocorre quando ferramentas controladas por inteligência artificial reproduzem preconceitos.

🚨 Meta está censurando pesquisas no Instagram que contêm a palavra "negra" Qualquer frase que inclua a palavra "negra" não aparece nos resultados e está sendo associada à venda de drogas ilícitas. Pesquisas como: autoras negras, mulheres negras e cultura negra estão sendo censuradas pela Meta.



— Sleeping Giants Brasil (@sleepinggiantsbr.bsky.social) Sep 5, 2024 at 13:32

Acabei de pesquisar a palavra “negra” no Instagram e me apareceu um alerta de uso/tráfico de drogas !!!!!! imagina usar aquela rede social racista fajuta e fodida !!!!! eu odeio tudo relacionado a aquele lixo !



— pimenta biquinho 📖 (@annapatts.bsky.social) Sep 5, 2024 at 13:08

O Portal MASSA! entrou em contato com a Meta para esclarecimentos sobre o caso, mas não obteve resposta até o fechamento dessa matéria.