CBPM terá estande em maior evento de mineração do Brasil

Comprometida em destacar a importância da Bahia para o setor de mineração, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) participa da 23ª edição da Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram), que acontece entre os dias 9 e 12 de setembro, em Belo Horizonte.

A companhia receberá os participantes do evento com um estande interativo, onde serão apresentadas as oportunidades minerais da empresa.



Realizada pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), a Exposibram reúne autoridades, empresários, profissionais do setor mineral e delegações de vários países. Em 2024, o evento traz a abordagem de temas como “A relação entre mineração e segurança mineral, energética, alimentar e hídrica”, “Mecanismos de financiamento para o setor mineral”, “Aperfeiçoamento da legislação mineral”, “Geopolítica para a mineração e as tendências em sustentabilidade e litigância climática”, entre outros.

Participação da CBPM



Um dos palestrantes da Exposibram 2024, o presidente da CBPM, Carlos Borel, comentou sobre a participação da companhia no evento. “Um estado como a Bahia, o terceiro maior produtor mineral do Brasil, merece todo o destaque que um evento como a Exposibram pode oferecer”, elencou.

“É com muita honra que nós, da CBPM, estaremos presentes nesse grande evento, ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, para apresentar as oportunidades minerais da nossa companhia e destacar a importância do nosso Estado para o setor de mineração”, afirmou Borel.

ESG

Ciente que a implementação de práticas ESG (sigla em inglês para questões ambientais, sociais e de governança corporativa) é fundamental para o bom desempenho dos negócios e bem-estar da sociedade, a CBPM tem atuado para que o desenvolvimento da mineração baiana ocorra em alinhamento com os pilares da agenda.

“O nosso objetivo, além de apresentar ao público da Exposibram 2024 as nossas oportunidades minerais, é mostrar que, com o apoio da CBPM e do Governo do Estado, a mineração baiana tem sido desenvolvida de forma responsável, aliada com boas práticas ambientais, sociais e de governança, e respeitando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU)”, destacou o presidente da companhia.

Transição energética

Em meio à necessidade de pensar e desenvolver ferramentas de combate às mudanças climáticas, segundo o presidente do Conselho de Administração da CBPM, Henrique Carballal, a Exposibram 2024 também representa uma oportunidade para a empresa, juntamente com o Estado da Bahia, apresentar de que forma pode contribuir com a transição energética.

“O mundo cada vez mais nos alerta sobre a questão da necessidade de transição energética. A redução de carbono para enfrentar a mudança climática depende de minerais essenciais para a produção de tecnologias de energia renovável e a CBPM e a Bahia, com sua rica diversidade geológica, estão bem posicionadas para fornecer esses recursos”, informou.

Carballal também celebrou a participação da CBPM como expositora do evento. “É com grande satisfação que, desta vez, a CBPM estará presente Exposibram como empresa associada ao Ibram e com um estande próprio, para recepcionar todo o público do evento e mostrar o potencial mineral do nosso Estado”, completou.

Exposibram 2024

Considerada um dos mais relevantes eventos de mineração da América Latina, a Exposibram deve receber, em 2024, mais de 70 mil pessoas durante os quatro dias de evento. Ao todo, serão montados 500 estandes e cinco palcos simultâneos, em cerca de 15 mil metros quadrados, onde serão apresentadas as tendências do setor mineral. Além da feira internacional que funciona como uma grande vitrine para geração de negócios, o evento conta com o Congresso Brasileiro de Mineração para apresentações e debates sobre a indústria da mineração.

“Teremos a oportunidade de cobrir um leque expressivo de temas. Isso contribui para a criação de um evento mais dinâmico, com maiores oportunidades para empresários do setor, estudiosos e outros públicos”, ressaltou o diretor-presidente do IBRAM, Raul Jungmann.