Projeto habitacional visa utilizar terreno para beneficiar famílias

Um projeto que pode beneficiar mais de 90 famílias da Comunidade Paz e Vida, no Bairro Jardim Santo Inácio, foi discutido em uma reunião realizada entre o advogado Renato Schindler Filho, representante legal do espólio do Cônsul Renato Sigisfried Sigismund Schindler, e a Secretária da Secretaria Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (SEDUR), Jusmari Oliveira.

O encontro, realizado na última quinta-feira, 29, na sede da SEDUR, teve como pauta principal a utilização de um terreno localizado próximo à Estação Pirajá, em Salvador, ocupada por famílias em situação de vulnerabilidade.

A ideia é desenvolver um projeto habitacional que integre as ações do Programa Bahia pela Paz. O pré-projeto desenvolvido pela SEDUR busca transformar a realidade dos moradores, oferecendo moradias dignas e infraestrutura adequada, além de promover o desenvolvimento social e humano na região.

Durante a reunião, foram apresentados os detalhes do pré-projeto, com a previsão de construção de 120 unidades habitacionais, com áreas de mata preservada, uma horta urbana, galpões para incubadoras de empresas, um centro comunitário, quadra poliesportiva e uma creche infantil com capacidade para atender 164 alunos.

O advogado Renato Schindler Filho expressou o compromisso da família em colaborar com o projeto e resolver as questões burocráticas de forma amigável, mantendo as pessoas no local.

A secretária Jusmari Oliveira afirma que a SEDUR está comprometida em transformar o terreno em um espaço que não só ofereça moradias dignas, mas que também promova o desenvolvimento social e humano. “O apoio do advogado Renato Schindler Filho é fundamental para a concretização deste projeto, que se tornará uma política pública de referência, garantindo que as famílias da Comunidade Paz e Vida possam construir um futuro melhor”, declara a chefe da SEDUR.