Bahia tem mais de 32 mil candidatos a vereador; veja o ranking

Bahia tem 32.624 candidatos a vereador - Foto: Antônio Augusto | TSE

A Bahia tem 32.624 candidaturas às câmaras municipais das 417 cidades para as eleições de outubro. Os dados constam no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), plataforma aberta para consulta pública.

Leia mais

>> Candidatos a prefeito recebem doações milionárias na Bahia

>> Eleições 2024: Conheça perfil dos candidatos a vereador de Salvador

O PSD, presidido pelo senador Otto Alencar, lidera o ranking, com 3.975 candidatos. Em seguida, aparece a Federação Brasil da Esperança, formada por PT (2.625), PCdoB (875) e PV (394), com 3.894 postulantes.

O Avante tem 2.802 candidaturas, em terceiro no ranking, seguido pelo MDB, que tem 2.470 candidatos espalhados pelas 417 cidades baianas. Na sequência, aparecem PP, com 2.434 nomes; União Brasil, com 2.421 candidatos; e PSB, com 2.021.

Já os partidos com menos candidaturas são Unidade Popular, com quatro; PSTU e PCB, ambos com dois; e o PCO, com apenas um candidato.

Veja a lista completa:

PSD: 3.975

Federação Brasil da Esperança: 3.894

Avante: 2.802

MDB: 2.470

PP: 2.434

União Brasil: 2.241

PSB: 2.021

Republicanos: 1.891

Podemos: 1.668

Solidariedade: 1.572

Federação PSDB/Cidadania: 1.315

PDT: 1.277

PL: 1.131

Federação Psol/Rede: 818

PRD: 693

Agir: 566

PMB: 529

DC: 511

Mobiliza: 309

PRTB: 289

Novo: 209

Unidade Popular: 4

PSTU: 2

PCB: 2

PCO: 1