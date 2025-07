Dorminhoco? Jovem mata o pai a tijoladas e vai dormir após o crime

Jovem foi preso em flagrante - Foto: Reprodução Polícia Civil

Um crime chocante abalou a zona rural de Baía da Traição, no litoral norte da Paraíba, na madrugada desta segunda-feira, 30. Um jovem de 20 anos foi preso após assassinar o próprio pai com extrema violência e, em seguida, ir dormir como se nada tivesse acontecido.

A vítima, Anselmo Aureliano dos Santos, de 42 anos, morreu após ser brutalmente agredida com socos e golpes de tijolo. Segundo a Polícia Civil, o autor do crime é Gabriel Bernardo dos Santos, filho da vítima. De acordo com o delegado Sylvio Rabello, o rapaz é usuário de drogas e o homicídio teria sido motivado por um desentendimento entre os dois.

Testemunhas relataram ter ouvido gritos vindos da residência e acionaram a Polícia Militar. Quando os agentes chegaram ao local, Anselmo já estava sem vida. Após cometer o crime, Gabriel arrastou o corpo do pai para fora da casa e foi dormir.

Preso em flagrante, o jovem foi levado para a Delegacia de Mamanguape, onde permanece custodiado à espera de audiência de custódia.