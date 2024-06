E agora? Saiba como fazer a conta de taxação pra compra internacional | A TARDE

O debate sobre o fim da isenção sobre as compras internacionais de até US$ 50 (aproximadamente R$ 265) vem agitando o Congresso Nacional nos últimos dias. Após ser votado pelos senadores, o projeto retornou para a Câmara do Deputados e ainda pode sofrer algumas mudanças antes de começar a refletir no bolso do consumidor.

De acordo com o texto, as compras de até US$ 50 feitas em sites gringos como Shein, Shopee e AliExpress, passarão a ser taxadas e o consumidor vai pagar mais caro. Atualmente o imposto sobre essas mercadorias para esse valor está zerado.

Contudo, a taxa não será só de 20% como muita gente pensa. Os estados possuem o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Isso significa que, além da taxação imposta pelo governo federal, ainda tem a taxa do ICMS.

