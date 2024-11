Elize Matsunaga engata novo relacionamento

Elize Matsunaga engatou um novo relacionamento com um rapaz chamado Wilson - Foto: Divulgação

Em liberdade condicional, Elize Matsunaga engatou um novo relacionamento com um rapaz chamado Wilson. Ela se mudou de Cotia para a cidade de Franca, ambas no estado de São Paulo, após conhecer o rapaz.

Segundo o portal LeoDias, o casal se conheceu há cerca de um ano e meio, logo após ela terminar outro relacionamento. Matsunaga se relacionava com um homem que está preso na Penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba, a 160 km de São Paulo, acusado de matar a ex-mulher.

Crime de Elize Matsunaga

Condenada pela morte do marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro do grupo Yoki Alimentos, Elize Matsunaga agora tenta a ressocialização como motorista em três aplicativos, na região de Franca, no interior de São Paulo. O crime aconteceu em 2012.

Elize Matsunaga foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão, mas, em 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a pena para 16 anos e 3 meses. Em liberdade condicional desde maio de 2022, ela cumpriu regime fechado no presídio de Tremembé (SP) por 10 anos.