Em praia, turista é morto com tiro na cabeça na frente da namorada

O caso aconteceu próximo ao Canto do Tortuga - Foto: Yasmin Braga/TV Tribuna

Um turista de 20 anos morreu após ser baleado na cabeça em frente à namorada na Praia da Enseada, em Guarujá, no litoral de São Paulo. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 19.

Segundo a Polícia Militar (PM), o casal foi abordado por um homem armado que anunciou um assalto, próximo ao Canto do Tortuga. Após o crime, o suspeito fugiu em um veículo.

O casal havia chegado de Carapicuíba (SP) para passar o dia no litoral de São Paulo. De acordo com a PM, a namorada da vítima contou que eles foram abordados pelo suspeito na faixa de areia. Em seguida, o homem atirou duas vezes na cabeça da vítima e fugiu em um carro que estava o esperando próximo ao local do crime.

Não há informações se os pertences da vítima foram levados pelo criminoso. O local foi isolado e a perícia foi requisitada.

O caso foi encaminhado à Delegacia Sede do Guarujá, onde será investigado.