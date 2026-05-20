Empresa de brinquedos famosa entra com pedido de recuperação judicial

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Um dos maiores fabricantes de brinquedos do Brasil, o Grupo Estrela anunciou, nesta quarta-feira, 20, que entrou com um pedido de recuperação judicial. A medida, que envolve outras empresas do conglomerado, foi protocolada na Comarca de Três Pontas, em Minas Gerais.

A solicitação decorre da necessidade de reorganização das dívidas diante de dificuldades econômicas e problemas no setor, segundo requerimento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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Em justificativa, a Estrela cita problemas envolvendo:

aumento do custo de capital;

restrição de crédito;

mudanças no comportamento de consumo;

maior competição de alternativas digitais;

impactos acumulados nos últimos anos sobre a estrutura financeira da companhia.

Estrela - Foto: Reprodução

Entenda o pedido

De acordo com o documento, a recuperação judicial tem o objetivo de permitir a superação da situação econômico-financeira, através da reorganização do endividamento, com preservação da continuidade das atividades empresariais, dos empregos e da geração de valor para as partes interessadas.

Apesar do problema, a empresa garante que os sócios, acionistas, administradores e diretores permanecem à frente da condução da companhia.

Além disso, as operações industriais, comerciais e administrativas, assim como o atendimento a clientes, parceiros e fornecedores seguem normalmente. A Estrela garante a adoção de medidas para assegurar a continuidade dos negócios durante o processo.

Posteriormente, a empresa irá apresentar o Plano de Recuperação Judicial, submetido à aprovação dos credores e garante que manterá mercado e acionistas informados sobre a situação.