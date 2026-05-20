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JUSTIÇA

Empresa de brinquedos famosa entra com pedido de recuperação judicial

Diante de dificuldades econômicas, grupo deseja reorganizar dívidas

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Um dos maiores fabricantes de brinquedos do Brasil, o Grupo Estrela anunciou, nesta quarta-feira, 20, que entrou com um pedido de recuperação judicial. A medida, que envolve outras empresas do conglomerado, foi protocolada na Comarca de Três Pontas, em Minas Gerais.

A solicitação decorre da necessidade de reorganização das dívidas diante de dificuldades econômicas e problemas no setor, segundo requerimento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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Em justificativa, a Estrela cita problemas envolvendo:

  • aumento do custo de capital;
  • restrição de crédito;
  • mudanças no comportamento de consumo;
  • maior competição de alternativas digitais;
  • impactos acumulados nos últimos anos sobre a estrutura financeira da companhia.
Estrela
Estrela - Foto: Reprodução

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Entenda o pedido

De acordo com o documento, a recuperação judicial tem o objetivo de permitir a superação da situação econômico-financeira, através da reorganização do endividamento, com preservação da continuidade das atividades empresariais, dos empregos e da geração de valor para as partes interessadas.

Apesar do problema, a empresa garante que os sócios, acionistas, administradores e diretores permanecem à frente da condução da companhia.

Além disso, as operações industriais, comerciais e administrativas, assim como o atendimento a clientes, parceiros e fornecedores seguem normalmente. A Estrela garante a adoção de medidas para assegurar a continuidade dos negócios durante o processo.

Posteriormente, a empresa irá apresentar o Plano de Recuperação Judicial, submetido à aprovação dos credores e garante que manterá mercado e acionistas informados sobre a situação.

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Estrela justiça recuperação judicial

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