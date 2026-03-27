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BRASIL

Empresa de Virgínia Fonseca é condenada a pagar indenização à cliente

Cliente não recebeu os produtos e teria recebido o ressarcimento somente um ano depois

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

27/03/2026 - 14:22 h

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Empresa de Virginia Fonseca, a WePink, foi condenada a indenizar cliente
Empresa de Virginia Fonseca, a WePink, foi condenada a indenizar cliente -

A empresa WePink, da influenciadora digital Virgínia Fonseca, foi condenada pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) a pagar uma indenização por danos morais a uma cliente. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 26.

De acordo com o processo, a cliente, natural de Sergipe, alega não ter recebido os produtos comprados e recebeu o ressarcimento somente um ano depois da reclamação.

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Entenda o caso

De acordo com o documento, a cliente teria realizado as compras em setembro de 2024, porém, não recebeu os produtos no prazo e exigiu ressarcimento, que foi efetuado somente em setembro de 2025.

O texto foi assinado pelo juiz do município de Poço Redondo, Altamiro Pacheco da Silva, no dia 19 de março de 2026.

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"A relação jurídica estabelecida entre as partes está inserida no campo normativo do Código de Defesa do Consumidor. A perda do tempo livre, por responsabilidade do fornecedor/prestador, gera danos ao consumidor e, consequentemente, impõe a devida reparação, nos exatos termos dos Artigos 927 e 944 do Código Civil", cita o texto.

Indenização por dano moral

A indenização por dano moral foi fixada no valor de R$ 2 mil com correção monetária pelo índice IPCA, a partir da data da sentença, e juros de mora pela SELIC a contar da citação.

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indenização Virginia Fonseca WePink

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