Empresa de Virgínia Fonseca é condenada a pagar indenização à cliente

Siga o A TARDE no Google

Empresa de Virginia Fonseca, a WePink, foi condenada a indenizar cliente - Foto: Divulgação

A empresa WePink, da influenciadora digital Virgínia Fonseca, foi condenada pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) a pagar uma indenização por danos morais a uma cliente. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 26.

De acordo com o processo, a cliente, natural de Sergipe, alega não ter recebido os produtos comprados e recebeu o ressarcimento somente um ano depois da reclamação.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entenda o caso

De acordo com o documento, a cliente teria realizado as compras em setembro de 2024, porém, não recebeu os produtos no prazo e exigiu ressarcimento, que foi efetuado somente em setembro de 2025.

O texto foi assinado pelo juiz do município de Poço Redondo, Altamiro Pacheco da Silva, no dia 19 de março de 2026.

"A relação jurídica estabelecida entre as partes está inserida no campo normativo do Código de Defesa do Consumidor. A perda do tempo livre, por responsabilidade do fornecedor/prestador, gera danos ao consumidor e, consequentemente, impõe a devida reparação, nos exatos termos dos Artigos 927 e 944 do Código Civil", cita o texto.

Indenização por dano moral

A indenização por dano moral foi fixada no valor de R$ 2 mil com correção monetária pelo índice IPCA, a partir da data da sentença, e juros de mora pela SELIC a contar da citação.