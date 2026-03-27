BRASIL
Empresa de Virgínia Fonseca é condenada a pagar indenização à cliente
Cliente não recebeu os produtos e teria recebido o ressarcimento somente um ano depois
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A empresa WePink, da influenciadora digital Virgínia Fonseca, foi condenada pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) a pagar uma indenização por danos morais a uma cliente. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 26.
De acordo com o processo, a cliente, natural de Sergipe, alega não ter recebido os produtos comprados e recebeu o ressarcimento somente um ano depois da reclamação.
Entenda o caso
De acordo com o documento, a cliente teria realizado as compras em setembro de 2024, porém, não recebeu os produtos no prazo e exigiu ressarcimento, que foi efetuado somente em setembro de 2025.
O texto foi assinado pelo juiz do município de Poço Redondo, Altamiro Pacheco da Silva, no dia 19 de março de 2026.
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"A relação jurídica estabelecida entre as partes está inserida no campo normativo do Código de Defesa do Consumidor. A perda do tempo livre, por responsabilidade do fornecedor/prestador, gera danos ao consumidor e, consequentemente, impõe a devida reparação, nos exatos termos dos Artigos 927 e 944 do Código Civil", cita o texto.
Indenização por dano moral
A indenização por dano moral foi fixada no valor de R$ 2 mil com correção monetária pelo índice IPCA, a partir da data da sentença, e juros de mora pela SELIC a contar da citação.
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