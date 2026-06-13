BRASIL
Empresa esquece corda de segurança e jovem morre em rope jump
Mulher de 21 anos pulou de grande altura na Trilha da Ponte do Esqueleto, no interior de SP
Uma mulher morreu na manhã deste sábado, 13, enquanto praticava 'rope jump' na Trilha da Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de SP. De acordo com o g1, a vítima foi identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos.
A empresa responsável pela atividade não teria colocado a corda de segurança que deveria sustentar a jovem, que acabou sendo lançada de uma grande altura.
Pessoas que estavam no local registraram o momento da queda em vídeo. Nas imagens, é possível ouvir gritos ao perceberem que ela saltou sem o equipamento.
A Polícia Militar atendeu a ocorrência e informou que, segundo dados preliminares, a vítima participava da atividade acompanhada por instrutores.
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Socorro e esquecimento fatal
Testemunhas ainda tentaram realizar manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) até a chegada da equipe do SAMU, mas a morte foi confirmada no local em decorrência de politraumatismo. A ocorrência segue em andamento.
Segundo a PM, uma testemunha afirmou que os funcionários da empresa responsável teriam se esquecido de instalar o equipamento de segurança antes do salto.