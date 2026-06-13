Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Empresa esquece corda de segurança e jovem morre em rope jump

Mulher de 21 anos pulou de grande altura na Trilha da Ponte do Esqueleto, no interior de SP

João Grassi
Por
Momento que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas foi lançada sem a corda de proteção
Momento que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas foi lançada sem a corda de proteção - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher morreu na manhã deste sábado, 13, enquanto praticava 'rope jump' na Trilha da Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de SP. De acordo com o g1, a vítima foi identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos.

A empresa responsável pela atividade não teria colocado a corda de segurança que deveria sustentar a jovem, que acabou sendo lançada de uma grande altura.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Pessoas que estavam no local registraram o momento da queda em vídeo. Nas imagens, é possível ouvir gritos ao perceberem que ela saltou sem o equipamento.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e informou que, segundo dados preliminares, a vítima participava da atividade acompanhada por instrutores.

Leia Também:

CLIMA

El Niño está de volta e aumenta risco de secas e enchentes no Brasil
El Niño está de volta e aumenta risco de secas e enchentes no Brasil imagem

DIREITOS FUNDAMENTAIS

OIT define nova regra e motoristas de app podem ganhar salário mínimo
OIT define nova regra e motoristas de app podem ganhar salário mínimo imagem

MUDANÇA

Fim da baliza: Detran muda exame prático para tirar primeira CNH
Fim da baliza: Detran muda exame prático para tirar primeira CNH imagem

Socorro e esquecimento fatal

Testemunhas ainda tentaram realizar manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) até a chegada da equipe do SAMU, mas a morte foi confirmada no local em decorrência de politraumatismo. A ocorrência segue em andamento.

Segundo a PM, uma testemunha afirmou que os funcionários da empresa responsável teriam se esquecido de instalar o equipamento de segurança antes do salto.

Assista abaixo o vídeo

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil Morte

Relacionadas

Mais lidas