Empresa esquece corda de segurança e jovem morre em rope jump

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Uma mulher morreu na manhã deste sábado, 13, enquanto praticava 'rope jump' na Trilha da Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de SP. De acordo com o g1, a vítima foi identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos.

A empresa responsável pela atividade não teria colocado a corda de segurança que deveria sustentar a jovem, que acabou sendo lançada de uma grande altura.

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Pessoas que estavam no local registraram o momento da queda em vídeo. Nas imagens, é possível ouvir gritos ao perceberem que ela saltou sem o equipamento.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e informou que, segundo dados preliminares, a vítima participava da atividade acompanhada por instrutores.

Socorro e esquecimento fatal

Testemunhas ainda tentaram realizar manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) até a chegada da equipe do SAMU, mas a morte foi confirmada no local em decorrência de politraumatismo. A ocorrência segue em andamento.

Segundo a PM, uma testemunha afirmou que os funcionários da empresa responsável teriam se esquecido de instalar o equipamento de segurança antes do salto.

Assista abaixo o vídeo