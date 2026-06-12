Fim da baliza: Detran muda exame prático para tirar primeira CNH

Siga o A TARDE no Google

Os candidatos à primeira habilitação ão precisarão mais realizar a prova de baliza durante o exame prático de direção. A mudança entra em vigor neste sábado, 13, e vale para o estado do Rio de Janeiro, conforme informou o Detran RJ.

De acordo com o órgão, a medida segue as determinações da Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Neste momento, a retirada da baliza é a única alteração aplicada ao processo de avaliação prática.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Detran RJ destacou que a adaptação às novas regras será feita de forma gradual, garantindo a segurança, a transparência e a confiabilidade do processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo o departamento, a implementação das mudanças exige ajustes técnicos mais complexos, já que o estado utiliza tablets para o envio online dos resultados dos exames e adota reconhecimento facial para identificação dos candidatos.

Como será após a mudança?

Com a nova regra, o instrutor posicionará o veículo ao lado de uma baliza isolada, que servirá apenas como ponto de referência para o início da prova. A partir desse local, o candidato seguirá diretamente para o percurso já definido. O trajeto e o ponto de encerramento do exame permanecem inalterados.

Em nota, o Detran RJ afirmou que a medida busca tornar o processo de habilitação mais ágil e eficiente, reduzindo burocracias sem comprometer a segurança dos futuros condutores.