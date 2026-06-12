Anac aprova venda de 20 aeroportos brasileiros para grupo mexicano

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Cerca de 20 aeroportos brasileiros serão vendidos pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) em breve. O órgão aprovou nesta sexta-feira, 12, a anuência prévia para a transferência do controle societário da plataforma de aeroportos da Motiva, antiga CCR, para o Asur (Grupo Aeroportuario del Sureste), do México.

Os centros de aviação disponíveis para a compra do grupo mexicano são administrados atualmente pela CPC (Companhia de Participações em Concessões), braço de infraestrutura aeroportuária da companhia brasileira.

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De acordo com a CNN, a aprovação da venda foi unânime pela diretoria colegiada da agência reguladora. Entretanto, a transação só poderá ser finalizada após a conclusão das etapas contratuais e societárias entre as partes.

A liberação só garante o aval regulatório de avanço do processo de venda, que vem sendo discutido pelos diretores desde novembro de 2025. A operação também não compromete a continuidade e a regularidade da prestação dos serviços aeroportuários brasileiros concedidos para a Asur.