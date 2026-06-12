Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

ALERTA

Bancos sofrerão mudanças no funcionamento durante jogos do Brasil

As instituições financeiras terão seus horários alterados

Franciely Gomes
Por
As agências mudarão o funcionamento temporariamente
As agências mudarão o funcionamento temporariamente - Foto: Ilustratativa | Magnific

Clientes que optarem por fazer transações presenciais em agências bancárias devem ficar atentos durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições financeiras encerrarão o atendimento ao público de forma antecipada.

As atividades serão duas horas antes do início das partidas da Seleção Brasileira, que acontecem pela tarde. Ou seja, nos jogos marcados para às 14h, os bancos fecharão às 12h e assim sucessivamente, a depender do horário.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

INOVAERO

Base Aérea de Salvador sedia evento para consolidar polo aeroespacial
Base Aérea de Salvador sedia evento para consolidar polo aeroespacial imagem

POLÍTICA

Ministro de Lula detona os EUA após avanço contra facções
Ministro de Lula detona os EUA após avanço contra facções imagem

BRASIL

Desmatamento na Amazônia cai 37,5% e atinge menor nível da história
Desmatamento na Amazônia cai 37,5% e atinge menor nível da história imagem

Entretanto, vale reforçar que os jogos da primeira fase de grupos são todos a noite e a medida só passará a valer efetivamente caso o Brasil avance para as fases eliminatórias.

Apesar da alteração, a abertura das agências ocorrerá nos horários habituais e os postos de atendimento, em shoppings e aeroportos, poderão adotar regras próprias de funcionamento.

Os serviços online, como internet banking, aplicativos, Pix e salas de autoatendimento permanecerão disponíveis para os usuários.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

agência bancária brasil copa do mundo

Relacionadas

Mais lidas