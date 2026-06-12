Bancos sofrerão mudanças no funcionamento durante jogos do Brasil

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Clientes que optarem por fazer transações presenciais em agências bancárias devem ficar atentos durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições financeiras encerrarão o atendimento ao público de forma antecipada.

As atividades serão duas horas antes do início das partidas da Seleção Brasileira, que acontecem pela tarde. Ou seja, nos jogos marcados para às 14h, os bancos fecharão às 12h e assim sucessivamente, a depender do horário.

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Entretanto, vale reforçar que os jogos da primeira fase de grupos são todos a noite e a medida só passará a valer efetivamente caso o Brasil avance para as fases eliminatórias.

Apesar da alteração, a abertura das agências ocorrerá nos horários habituais e os postos de atendimento, em shoppings e aeroportos, poderão adotar regras próprias de funcionamento.

Os serviços online, como internet banking, aplicativos, Pix e salas de autoatendimento permanecerão disponíveis para os usuários.