Base Aérea de Salvador sedia evento para consolidar polo aeroespacial

A Base Aérea de Salvador (BASV) realizou o 1º Encontro de Inovação Aeroespacial (Inovaero) nesta sexta-feira, 12, reunindo representantes do Ministério da Defesa, da Força Aérea Brasileira (FAB), do Senai Cimatec, além de empresas de defesa e de tecnologia, de universidades, de centros de pesquisa, de bancos de fomento e de um complexo ecossistema de Inovação Nacional.

O encontro trouxe novidades visando o fortalecimento do Parque Industrial Tecnológico Aeroespacial da Bahia (Pita-BA). De acordo com a Força Aérea, a intenção também é tratar o estado como um novo polo de convergência estratégica nacional para o desenvolvimento de projetos tecnológicos para o setor.

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Militares, estudantes, empresários e membros do governos acompanharam palestras - Foto: Leo Almeida | Ag. A TARDE

O Pita-BA é fruto de uma parceria entre o Comando da Aeronáutica (COMAER) e o Senai Cimatec firmada em 2024. A integração busca impulsionar e consolidar a base industrial aeroespacial regional com o desenvolvimento de sistemas nacionais.

Interação como chave

Presente durante o evento, o comandante da Força Aérea, tenente-brigadeiro Ar Marcelo Kanitz Damasceno, destacou a integração entre o empresariado e o Poder Público para os avanços tecnológicos. Segundo o militar, a aeronáutica tem buscado cada vez mais a criação de uma “autonomia tecnológica nacional”.

“Os avanços tecnológicos ocorrem com uma velocidade sem precedentes, tornando-se cada vez mais evidente que nenhuma instituição é capaz de responder aos desafios do futuro de maneira isolada. Portanto, é imperativa a construção de parcerias que favoreçam o intercâmbio de ideias, conhecimentos e experiências de modo a criar um ambiente propício à inovação e geração de soluções à altura das demandas do nosso tempo e do nosso país”, afirmou Damasceno durante palestra no Inovaero.

O comandante também destacou o trabalho do ministro da Defesa, José Múcio, com a recuperação do Parque Industrial Tecnológico Aeroespacial da Bahia. Damasceno ressaltou que o espaço estava à beira da “desativação”, mas foi transformado em uma área de inovação da Força Aérea.

“Chegar no momento como esse, criar dentro de uma base de Salvador, uma base que tem quase 2 milhões de m². [...] A base já estava em muita desativação, 500 pessoas, um custo alto do governo brasileiro, mas transformamos isso. Esse custo passou a ser investimento. As pessoas que estão aqui hoje estão ordenando o seu salário, veem em um futuro muito próximo, que já é uma realidade como aqui, e a partir de 2027 em Fortaleza, veem um motivo para acordar de manhã e vir trabalhar, tocando um pouco dessas suas iniciativas em prol do nosso país”, disse o militar.

Investimento em educação

O ministro José Múcio tratou sobre a ampliação da setor de educação do Exército ao redor do Brasil. Em pronunciamento, o gestor, que é de Pernambuco, ressaltou a chegada do primeiro campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará, além da previsão de abertura de um instituto no Amazonas.

De acordo com o ministro, as ações do governo federal têm descentralizado a o ensino, tirando o total protagonismo da região sudeste, e levando para outras localidades do país, como o Norte e o Nordeste.

“O investimento em educação, através da Força Aérea Liberta, eles fizeram uma coisa importantíssima e a história vai fazer justiça. O que leva o ITA para o Ceará? Os rapazes, os jovens cientistas iam para São Paulo, lá constituíam família e não ficavam em casa. Eu ouvi um deputado que me provocava muito e que dizia que o Nordeste tem três coisas maravilhosas: ‘nascer lá, vir embora e ter saudade’. É verdade, é muito grande isso aí, e eu sempre fiz esse pouco de desafio. Nós precisamos, daqui no Nordeste, sonhar que os nossos filhos fiquem aqui, com suas ciências, com seus conhecimentos, com sua fé, com o sonho de um país com mais justiça e com as oportunidades divididas”, discorreu.

Combustível sustentável

O diretor-geral do Senai Cimatec, Luís Bedra, afirmou que a instituição têm realizado investimentos no Pita-BA e revelou um projeto para o desenvolvimento de um combustível sustentável a partir da planta Agave. Segundo Bedra, as pesquisas envolvem uma parceria com a Shell e há diálogos para a chegada da Petrobras para contribuir com os avanços.

“Estamos com um Investimento no Senai Cimatec Park, que envolve a Shell, possivelmente no curto prazo envolverá Petrobras para desenvolver combustível sustentável a partir de Agave no Nordeste. Lugar que quase não chove e que tem pouca oportunidade para a geração de riqueza, isso é transformador e o Pita-BA se envolve nesse conceito de desenvolvimento. É o desenvolvimento integrando a academia, integrando o setor produtivo e parceiros tecnológicos, locais, nacionais e internacionais”, afirmou o diretor-geral do Senai durante o Inovaero.

Exposições

O evento foi estruturado em um cronograma de atividades, que se iniciou com palestras sobre as capacidades do Pita-BA, ministradas pela FAB e pelo Senai Cimatec, seguido por uma exposição do BNDES e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) sobre as possibilidades negociais e sobre as linhas de financiamento estimuladas pelo governo brasileiro.

O parque de exposições contou com cerca de 30 estandes de demonstração estática das capacidades das empresas participantes.

Durante o evento também foram coordenados os voos de demonstração de drones, que foram submetidos a todas as normativas de segurança operacional, garantindo manutenção das rotinas dos voos comercias locais, sem prejuízo para a rotina dos passageiros em Salvador.

As exposições dos equipamentos foi uma estatégia para mostrar o nível de operacionalidade dos equipamentos que já estão em fase final de desenvolvimento e que em breve serão produtos capazes de promover o Brasil no cenário comercial de drones.