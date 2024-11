Empresário é preso suspeito de dopar e abusar de homem após show

- Foto: Divulgação Polícia Civil

Um empresário de 32 anos foi preso sob suspeita de dopar um homem durante um show, levá-lo desacordado para seu apartamento e cometer abuso sexual, em Goiânia.

De acordo com o relato da vítima à polícia, ela conheceu o suspeito e uma mulher, que o acompanhava, em um show de pagode na noite anterior, 9, no setor Alto da Glória. Em determinado momento, após consumir bebidas alcoólicas com o empresário e a mulher, a vítima relatou que perdeu a memória e só recobrou a consciência na manhã seguinte, no apartamento do suspeito percebendo o abuso.

Leia também:

A prisão de Pedro Felipe Xavier Santos foi realizada neste domingo, 10, pela Polícia Civil de Goiás, por meio da Central Geral de Flagrantes de Goiânia (1ª DRP). O empresário foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, mas negou as acusações. Contudo, o laudo do exame de corpo de delito confirmou o ato abusivo, de acordo com a Polícia Civil.

A Polícia Civil também informou que, por se tratar de um crime sexual e com o objetivo de obter novas evidências, como o surgimento de outras possíveis vítimas, foi determinada a divulgação da imagem do suspeito por meio de despacho da autoridade policial.

A defesa do empresário ainda não se pronunciou.