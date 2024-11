Empresário executado no aeroporto de SP tinha ligação com PCC

Segundo o MP, o empresário atuava no ramo de bitcoins e criptomoedas - Foto: Reprodução/X

O empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, morto a tiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta sexta-feira, 8, tinha forte ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e estava jurado de morte pelo grupo criminoso. Outras três pessoas foram baleadas no ataque. Gritzbach firmou delação premiada em uma investigação que envolve o PCC.

Os autores do crime fugiram do local em um Gol preto e o carro foi abandonado nas imediações do aeroporto. A delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), contou em entrevista ao Brasil Urgente, que o empresário já era alvo de processo que investiga o crime de lavagem de dinheiro. "É uma situação em que ele (Gritzbach) estava exposto ali, vinha sendo ameaçado. Ele, nas duas vezes em que nós falamos com ele, acreditava que era alvo de integrantes do crime organizado. Porque ele é confesso em falar que agiu lavando dinheiro para o PCC. Já era alvo de processo junto ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) por essa lavagem de dinheiro. Ele sabia muita coisa do PCC, sabia onde estavam colocando esse dinheiro", explicou Aleixo.

Em março deste ano, Gritzbach firmou um acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), onde revelou supostos esquemas do PCC e denunciou esquemas de extorsão envolvendo policiais civis de São Paulo. Segundo o MP, o empresário atuava no ramo de bitcoins e criptomoedas.