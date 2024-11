Filho de Maguila espanca ambulante na frente de casa de shows

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O filho do ex-boxeador Adilson Maguila, Adenilson Dos Santos, foi flagrado espancando um ambulante nesta quarta-feira, 6, em São Paulo, em frente a uma casa de shows.

Nas imagens, o vendedor ambulante, identificado por Osvaldo, de 41 anos, aparece dominado por ele, que o agride violentamente. É possível ver o rosto do homem deformado após a sequência de agressões. Algumas pessoas reivindicam o fim das agressões e, instantes depois, o homem é retirado de cima da vítima.

De acordo com testemunhas, Osvaldo estava vendendo bebidas na calçada do Espaço Unimed, quando foi abordado por Adenilson que se apresentou como segurança da casa. No desentendimento, o filho do ex-boxeador teria iniciado as agressões.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou o registro da ocorrência. Segundo a SSP, a vítima foi levada até o Pronto Socorro de Santana, onde recebeu atendimento médico.

O filho do ex-boxeador pode ser indiciado por lesão corporal, com possibilidade de ser qualificado para gravíssimo, em virtude da diferença física entre agressor e vítima. No entanto, a qualificação por tentativa de homicídio, por ora, foi descartada pela polícia.

Adenilson ainda não se posicionou sobre o ocorrido.