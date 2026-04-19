BRASIL
Herdeiro de empresa brasileira morre aos 15 anos em engavetamento
PRF aponta problemas nos freios e pneus em carreta envolvida
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Um engavetamento em Curitiba, envolvendo um caminhão autuado por más condições de conservação, matou Lapo Sganzerla Bordin, adolescente de 15 anos, herdeiro do Grupo Barigüi. O caso acontece nesta sexta-feira, 17, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
De forma preliminar, a PRF identificou problemas nos freios e nos pneus da carreta, fatores que podem ter contribuído diretamente para o acidente.
Como ocorreu o acidente
A colisão aconteceu na tarde de sexta-feira (17), no km 143, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba.
Segundo a PRF, o motorista do caminhão não conseguiu frear ao encontrar trânsito lento em uma descida, provocando um engavetamento que envolveu:
- Dois carros
- Uma caminhonete
- Uma van (a mais atingida)
A van foi arremessada contra outros veículos após o impacto.
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Vítima estava com grupo de adolescentes
Lapo estava na van ao lado do irmão gêmeo e outros adolescentes. Com a força da colisão, ele foi arremessado do veículo e morreu ainda no local.
O grupo de adolescentes havia saído de Curitiba e seguia para Jacarezinho, onde passaria o feriado em uma fazenda.
Feridos e estado de saúde
- Um adolescente de 17 anos foi levado ao Hospital do Trabalhador e não corre risco de morte
- Outros dois jovens sofreram ferimentos
- O irmão gêmeo da vítima não se feriu
Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dos demais envolvidos.
Família e posicionamento
Lapo era filho de Toni Bordin, vice-presidente do Grupo Barigüi, e neto de Félix Bordin.
A empresa, uma das maiores revendedoras de veículos do Sul do Brasil, informou que não irá se manifestar neste momento em respeito ao luto da família.
Investigação continua
Após o acidente, o caminhão saiu da pista e capotou. As causas completas da tragédia ainda serão apuradas pelas autoridades.
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