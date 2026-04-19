Herdeiro de empresa brasileira morre aos 15 anos em engavetamento

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Acidente que matou herdeiro brasileiro - Foto: Divulgação | PRF

Um engavetamento em Curitiba, envolvendo um caminhão autuado por más condições de conservação, matou Lapo Sganzerla Bordin, adolescente de 15 anos, herdeiro do Grupo Barigüi. O caso acontece nesta sexta-feira, 17, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

De forma preliminar, a PRF identificou problemas nos freios e nos pneus da carreta, fatores que podem ter contribuído diretamente para o acidente.

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Como ocorreu o acidente

A colisão aconteceu na tarde de sexta-feira (17), no km 143, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a PRF, o motorista do caminhão não conseguiu frear ao encontrar trânsito lento em uma descida, provocando um engavetamento que envolveu:

Dois carros

Uma caminhonete

Uma van (a mais atingida)

A van foi arremessada contra outros veículos após o impacto.

Vítima estava com grupo de adolescentes

Lapo estava na van ao lado do irmão gêmeo e outros adolescentes. Com a força da colisão, ele foi arremessado do veículo e morreu ainda no local.

O grupo de adolescentes havia saído de Curitiba e seguia para Jacarezinho, onde passaria o feriado em uma fazenda.

Herdeiro Lapo Sganzerla Bordin, de 15 anos | Foto: Reprodução

Feridos e estado de saúde

Um adolescente de 17 anos foi levado ao Hospital do Trabalhador e não corre risco de morte

Outros dois jovens sofreram ferimentos

O irmão gêmeo da vítima não se feriu

Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde dos demais envolvidos.

Família e posicionamento

Lapo era filho de Toni Bordin, vice-presidente do Grupo Barigüi, e neto de Félix Bordin.

A empresa, uma das maiores revendedoras de veículos do Sul do Brasil, informou que não irá se manifestar neste momento em respeito ao luto da família.

Investigação continua

Após o acidente, o caminhão saiu da pista e capotou. As causas completas da tragédia ainda serão apuradas pelas autoridades.