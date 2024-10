Entenda o que falta para o Twitter/X voltar a funcionar no Brasil

X cumpriu exigências do STF - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na última semana, o X (antigo Twitter) depositou a multa de R$ 28,6 milhões determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no que seria a última determinação antes da rede social retomar o seu funcionamento no Brasil após mais de um mês de bloqueio.

No entanto, o X ainda não voltou a funcionar, deixando ansiosos os usuários da rede social. Após o pagamento, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República para decidir sobre desbloqueio do X. No momento, o parecer é aguardado.

Leia Mais:

>> Multas pagas pelo X são transferidas para conta bancária correta

>> STF deve restabelecer X nesta semana; saiba qual dia

O atual procurador-geral é Paulo Gonet, que tomou posse em 2023, indicado pelo presidente Lula. Ele deve dar um parecer sobre ser favorável ou não ao retorno da rede social.

O X reclamou da espera, afirmando que Moraes, sozinho, pode autorizar desbloqueio. Por meio de nota, a Defesa da rede social disse que fez pagamento seguindo orientações do STF e que decisão independe da opinião da PGR, já que todas as condições foram cumpridas,

O X está fora do ar desde o dia 31 de agosto, por determinação de Alexandre de Moraes após a rede social descumprir decisões judiciais.