STF deve restabelecer X nesta semana; saiba qual dia

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes - Foto: Gustavo Moreno

A expectativa no Supremo Tribunal Federal (STF) é que Alexandre de Moraes restabeleça a plataforma X (antigo Twitter), em todo o país, nesta semana. A probabilidade é que o retono aconteça na quarta-feira, 9.

Na semana passada, Xandão solicitou que a Caixa Econômica transferisse o dinheiro para a conta do STF. É necessário que o STF seja certificado que o pagamento caiu na conta, o que deve ocorrer nesta segunda-feira, 7.

>> X diz que foi orientado pelo STF a depositar multa em conta errada

>> Moraes diz que X pagou multa em conta errada e pede regularização

>> X paga multas de R$ 28,6 mi determinadas por Moraes e pede desbloqueio no Brasil

Na sequência, o ministro vai enviar os pedidos do X de restabelecer a plataforma para avaliação do procurador-geral da República, Paulo Gonet.



De acordo com a coluna de Guilherme Amado, Gonet tem sido diligente no fluxo de pedidos de manifestações feitos a ele sobre este caso, o que leva assessores do STF a acreditarem que ele deve responder a Moraes entre hoje e quarta-feira.

Alexandre de Moraes já deu sinais de que não tem pressa em recolocar o X no ar, mas, diante de uma provável liberação de Gonet, não deve prorrogar a decisão.