X diz que foi orientado pelo STF a depositar multa em conta errada

STF decidiu suspender a operação da rede social no país no dia 30 de agosto - Foto: Mauro Pimentel | AFP

Em meio ao impasse sobre o pagamento da multa do X (antigo Twitter), os advogados da rede social afirmaram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que foram orientados a depositarem o valor na Caixa Econômica Federal.

"Pelo contrário, o mesmo foi realizado por meio do pagamento de guia de depósito emitida pela Caixa Econômica Federal (CEF) de acordo com as orientações recebidas deste E. Supremo Tribunal Federal", afirmaram os representantes da empresa.

Leia mais

>> Moraes diz que X pagou multa em conta errada e pede regularização

>> X paga multas de R$ 28,6 mi determinadas por Moraes e pede desbloqueio no Brasil

>>STF aguarda pedido de X para quitar dívida milionária

As declarações da defesa foram feitas na noite desta sexta-feira, 4, após o magistrado alegar que o montante depositado, de R$ 28,6 milhões, foi para uma conta incorreta e mandou regularizar. O banco correto para o envio da cifra.

A empresa de Elon Musk, porém, alega que "o X Brasil jamais foi intimado a efetuar o referido pagamento por meio de depósito na conta vinculada a estes autos".

A rede social depende deste pagamento para retomar as operações no Brasil, após a suspensão determinada por Moraes, no dia 30 de agosto.