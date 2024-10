X aciona o STF e promete pagar multas milionárias

Elon Musk, dono do X - Foto: Etienne Laurent | AFP

A rede social X informou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 1, que vai pagar as multas impostas pela Corte, que somam o total de R$ 28,6 milhões. O pagamento da dívida é um dos pontos para o retorno da plataforma no Brasil.

O X está suspenso desde o final de agosto, após determinação de Alexandre de Moraes, ministro do STF. A rede social, que pertence ao empresário Elon Musk, informou que o valor será pago com o uso de recursos próprios.

Moraes reforçou a determinação de que as contas bancárias sejam desbloqueadas pelo Banco Central. No dia 26 de setembro, representantes da rede entregaram os documentos exigidos pelo ministro, que bloqueou o funcionamento do X após o descumprimento de uma série de obrigações.