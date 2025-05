Entregadores do iFood receberão aumento de R$ 1 na taxa de entrega

No fim de março, uma mobilização reuniu milhares de entregadores - Foto: Divulgação

A partir do dia 1º de junho, entregadores do iFood devem receber reajuste na taxa mínima. Apesar da mobilização que reuniu milhares de entregadores, em dezenas de cidades, contra a precarização da atividade, numa crítica a todos os apps do ramo, o valor do aumento surpreende.

Empresa diz que valor da taxa mínima paga para entregadores de motocicleta e carro vai de R$ 6,50 (estabelecido em 2023) para R$ 7,50. Para entregadores de bicicleta, a taxa mínima vai de R$ 6,50 para R$ 7. Um aumento de R$ 1 e R$ 0,50, respectivamente.

Apesar do aumento da taxa mínima de entrega, o preço por km percorrido segue o mesmo: R$ 1,50. O iFood argumenta que o acréscimo tem relação com o acúmulo da inflação.

Segundo Johnny Borges, diretor de responsabilidade social da empresa, empresa usa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Aumento para moto foi de 15,4%, e para bicicleta, 7,7%. O acumulado do INPC em 2024 foi de 4,8%. "O iFood vai assumir este aumento e não vai repassar para o ecossistema. A gente sabe da sensibilidade do assunto, e o quanto isso pode afetar todo nosso ecossistema', disse Johnny.

Mobilização

No fim de março, a mobilização reuniu milhares de entregadores, em dezenas de cidades, contra a precarização da atividade. Os trabalhadores reivindicavam por quatro pautas centrais:

taxa mínima de R$ 10 por corrida;

aumento de remuneração por km rodado de R$ 1,50 para R$ 2,50;

limite de atuação de bicicleta para entregas no raio de até 3 km;