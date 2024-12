Envolvido em morte de delator do PCC é identificado e tem prisão decretada

Empresário lucrou muito no mercado imobiliário de luxo - Foto: Reprodução

Um suspeito de envolvimento no assassinato de Antônio Vinícius Gritzbach, 38, morto a tiros em um ataque no aeroporto de Guarulhos no dia 8 de novembro, foi identificado pela Polícia Civil de São Paulo.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, já está com a prisão decretada pela Justiça paulista. Ele foi identificado com a ajuda das imagens de câmeras de segurança do aeroporto.

Segundo o Uol, o homem estava no saguão do terminal 2 do aeroporto para acompanhar a chegada da vítima, que retornava de Maceió. Por telefone, o olheiro avisou aos executores o exato momento em que Gritzbach deixava o local. Assim que os atiradores recebem o aviso do comparsa que estava dentro do saguão do aeroporto, o Gol preto sai bem devagar e passa pelo ônibus. Dois homens armados descem do automóvel, bem frente a Gritzbach, e disparam contra ele. A morte foi instantânea.

Os policiais conseguiram novas imagens sobre a dinâmica do crime e também do Gol preto usado na ação.

Semana decisiva

A força-tarefa criada para investigar o assassinato de Gritzbach espera ter importantes novidades até a próxima terça-feira. É quando deverão ficar prontos os testes de DNA relacionados aos materiais genéticos e digitais coletados no Gol preto e nas armas e objetos abandonados pelos atiradores.