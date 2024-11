Erro de controlador quase fez aviões baterem em Congonhas, diz Cenipa

Os aviões ficaram a 22 metros de distância na pista do aeroporto - Foto: © Rovena Rosa | Agência Brasil

Um relatório feito pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), da Força Aérea Brasileira (FAB), concluiu que um erro cometido por um controlador quase resultou em um grave acidente entre dois aviões - um da Azul e outro da Gol - no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O caso aconteceu em dezembro de 2020, mas o relatório só foi divulgado na terça-feira (29).

Segundo o documento, o voo da Azul, um avião Embraer ERJ-195, saía do Rio de Janeiro para pousar em Congonhas, no mesmo momento em que um Boeing 737-800 da Gol, com destino a Salvador, estava na pista do esperando a autorização para dar início ao processo de decolagem.

Enquanto o voo da Gol esperava, a Torre de Controle autorizou o pouso do voo da Azul na mesma pista. Após a tripulação da Gol alertar que estava na pista, o controle orientou o voo da Azul a arremeter. As aeronaves ficaram em uma distância de 22 metros e não sofreram danos. Os passageiros também ficaram ilesos.

Ainda segundo o relatório, o controlador que autorizou o pouso possuía, na época, 11 anos de experiência no cargo. O profissional alegou que estava emocionalmente abalado por problemas familiares e não estava tendo um sono de qualidade.