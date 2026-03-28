Escola indica livros com sexo e prostituição a alunos de 10 anos e gera revolta em pais

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Trechos do livro mostram cenas de sexo, surtos e referências a ambientes como bordeis - Foto: Reprodução

Uma escola particular de Recife indicou um livro com conteúdo adulto para alunos do ensino fundamental e gerou reação entre pais de estudantes.

O Colégio Boa Viagem (CBV) incluiu na lista de material do 5° ano a obra 'Vincent, a História de Vincent van Gogh', da artista Barbara Stok.

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A história em quadrinhos acompanha os últimos anos de vida do pintor holandês na França e aborda episódios marcados por instabilidade emocional, dificuldades financeiras e conflitos pessoais.

Os trechos do livro chamaram a atenção dos responsáveis por trazer cenas de sexo, surtos e referências a ambientes como bordeis. Além disso, em algumas ilustrações, o artista aparece em situações de descontrole, nudez e violência.

Por se tratar de alunos com cerca de 10 anos de idade, a escolha do material provocou críticas.

O que diz a escola?

Em nota, a escola disse, após a repercussão, que o material foi incluído por uma “falha” e se desculpou com os pais.

Leia a nota na íntegra:

"Reconhecemos a falha, lamentamos o ocorrido e informamos que o livro em questão, em desacordo com a proposta pedagógica da escola, foi solicitado na lista de materiais do 5º ano por um colaborador que já não integra o quadro da instituição.

Ao identificarmos o equívoco, antes de sua utilização em sala de aula, comunicamos prontamente aos responsáveis que a obra não é recomendada pelo colégio e, para aqueles que já haviam comprado, solicitamos a entrega na escola e estamos realizando o reembolso.

Em paralelo, estamos revisando os nossos processos para que isto não se repita."