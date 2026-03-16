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IDENTIDADE

Projeto leva debate sobre cabelo crespo a escolas públicas de Salvador

Proposta busca incentivar a educação nas instituições de ensino

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/03/2026 - 17:57 h

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Escritora Isabella Ismile
Escritora Isabella Ismile -

Levando identidade e autoestima para escolas públicas de Salvador, o projeto “Encrespou nas Escolas” tem como objetivo promover rodas de conversa nas instituições de ensino a partir do livro Encrespou, da escritora Isabella Ismile.

As atividades ocorrerão nos bairros de Itapuã, Jardim das Margaridas e Bairro da Paz, além da Biblioteca Central do Estado da Bahia.

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“O projeto Encrespou nas Escolas une arte, educação e representatividade negra. Levaremos aos estudantes vivências sobre autoestima, identidade e a importância da cultura afro-brasileira, sempre de forma simples e acolhedora”, afirma Isabella Ismile.

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Sobre as rodas de conversa

Inspirada na obra Encrespou, que mistura quadrinhos e prosa, a iniciativa apresenta o histórico dos cabelos crespos. De acordo com a artista, o projeto busca incentivar a educação e fortalecer a cultura entre crianças das comunidades de Salvador.

“A execução desse projeto contribui para fortalecer a arte, a cultura e a educação afrocentrada no país e, principalmente, na Bahia, onde a população negra é majoritária. Também buscamos colaborar com a educação antirracista e o empoderamento de jovens negros”, destaca.

Lançamento acontece dia 17, em Salvado
Lançamento acontece dia 17, em Salvado | Foto: Divulgação

Veja a programação

  • 17/3, às 14h – Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior (Itapuã)
  • 18/3, às 10h – Biblioteca Central do Estado da Bahia (Barris)
  • 25/3, às 14h – Colégio Estadual Padre José Vasconcelos (Jardim das Margaridas)
  • 26/3, às 10h – Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos (Bairro da Paz)

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Tags:

Cultura escolas públicas de Salvador

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