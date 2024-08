Espanhola é flagrada com cocaína diluída em frascos de shampoo

- Foto: PRF

Uma espanhola foi flagrada tentando sair do Brasil com cocaína diluída em frascos de shampoo e creme para cabelo, no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante (RN), neste domingo, 18. O material foi descoberto durante uma fiscalização da Polícia Federal.

Os produtos estavam escondidos em uma mala, transportada pela estrangeira, e continham 12,5 litros de produto. Ela informou à PF que foi contratada por um desconhecido para levar a bagagem do Peru para a Espanha, e que receberia 13 mil euros pelo serviço.

A mulher foi submetida a exame de corpo de delito e permanece sob custódia na Superintendência da PF, à disposição da Justiça. Ela deve responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.