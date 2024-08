Crueldade: cachorro é morto com golpes de enxada na Bahia

Um cachorro de 2 anos foi morto com golpes de enxada na Avenida Nóide Cerqueira, em Feira de Santana, no ultimo sábado, 17. Informações iniciais apontam que o crime aconteceu após o pet fugir de casa e atacar um outro animal na vizinhança.

O animal se chamava Bradock e tinha traços de pitbull, mas era híbrido com outra raça. Ele teria sido ferido moradores da região. Os suspeitos são o dono do cachorro que foi atacado pelo pitbull e um amigo. Segundo Danilo de Jesus, dono de Bradock, o vizinho deu pauladas e o outro envolvido matou com a enxada.

O então dono também afirma que o corpo de Bradock está desaparecido e quis prestar queixa, mas recebeu a orientação de "não arrumar mais problemas". As Polícia Militar e Civil não encontraram registro do caso.

O que diz a lei?

É crime praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, conforme a Lei Nº 9.605. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas será de reclusão, de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda.