TEMPORAL

Estado brasileiro será atingido com uma das piores tempestades de 2025

As fortes chuvas chegam nesta semana na região

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/12/2025 - 20:08 h
As fortes chuvas devem atingir diversos municípios
As fortes chuvas devem atingir diversos municípios

Os moradores de Minas Gerais devem entrar em alerta, pois uma das piores tempestades do ano vai atingir o estado nos próximos dias. Com previsões de fortes chuvas a partir desta quarta-feira, 3, centenas de municípios poderão sofrer com alagamentos.

Segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e pela MetSul Meteorologia, o estado deve registrar níveis de chuva acima da média em dezembro, devido a formação de um canal de umidade.

As tempestades são resultado de um aumento da atividade atmosférica no país, ocasionada pelo calor, o excesso de umidade e uma frente fria que toma o oceano brasileiro nesta semana.

Capital de Minas, Belo Horizonte foi a primeira cidade a sofrer com as fortes chuvas. O local registrou queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia após os alagamentos.

