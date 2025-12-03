Estado brasileiro será atingido com uma das piores tempestades de 2025

As fortes chuvas devem atingir diversos municípios - Foto: Paulo Pinto | Agência Brasil

Os moradores de Minas Gerais devem entrar em alerta, pois uma das piores tempestades do ano vai atingir o estado nos próximos dias. Com previsões de fortes chuvas a partir desta quarta-feira, 3, centenas de municípios poderão sofrer com alagamentos.

Segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e pela MetSul Meteorologia, o estado deve registrar níveis de chuva acima da média em dezembro, devido a formação de um canal de umidade.

As tempestades são resultado de um aumento da atividade atmosférica no país, ocasionada pelo calor, o excesso de umidade e uma frente fria que toma o oceano brasileiro nesta semana.

Capital de Minas, Belo Horizonte foi a primeira cidade a sofrer com as fortes chuvas. O local registrou queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia após os alagamentos.