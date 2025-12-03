TEMPORAL
Estado brasileiro será atingido com uma das piores tempestades de 2025
As fortes chuvas chegam nesta semana na região
Por Franciely Gomes
Os moradores de Minas Gerais devem entrar em alerta, pois uma das piores tempestades do ano vai atingir o estado nos próximos dias. Com previsões de fortes chuvas a partir desta quarta-feira, 3, centenas de municípios poderão sofrer com alagamentos.
Segundo informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e pela MetSul Meteorologia, o estado deve registrar níveis de chuva acima da média em dezembro, devido a formação de um canal de umidade.
Leia Também:
As tempestades são resultado de um aumento da atividade atmosférica no país, ocasionada pelo calor, o excesso de umidade e uma frente fria que toma o oceano brasileiro nesta semana.
Capital de Minas, Belo Horizonte foi a primeira cidade a sofrer com as fortes chuvas. O local registrou queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia após os alagamentos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes