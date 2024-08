Estudantes fazem registro impressionante de OVNI; vídeo

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um OVNI (Objeto Voador Não Identificado) foi visto na região metropolitana de Belo Horizonte. O registro em vídeo do objeto viralizou nas redes sociais.

O caso gerou debate entre internautas sobre a origem do OVNI, visto na segunda-feira, 19.

A publicação foi feita em rede social pelo estudante de odontologia Pedro Luiz Corrêa Araújo, que explicou que a imagem foi feita na cidade de Contagem, por votla das 21h30.

Ontem saindo da faculdade olhamos pra cima e simplesmente voando no céu de Contagem City um OVNI estático no céu em absoluto silêncio



Chupa Belo Horizonte, estamos fechados com Varginha! pic.twitter.com/pFEdIjc26L — Pedro (@pitococremoso) August 20, 2024

“Ontem, saindo da faculdade, olhamos para cima, e simplesmente voando no céu de Contagem City um OVNI estático, em absoluto silêncio”, escreveu o autor do vídeo no X.

As imagens mostram um objeto de formato retangular 'parado' no céu, com luzes azuis e vermelhas. Alguns internautas aproveitarama a situação para brincar com o objeto. Entre as opções, aparecem a de ser uma pipa gigante, drone da polícia e ET passeando pelo nosso planeta.