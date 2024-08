Jennifer Lopez pede divórcio de Ben Affleck; saiba o motivo

Jennifer Lopez e Ben Affleck casaram em 20 de agosto de 2022 - Foto: Filippo Monteforte | AFP

O casal hollywoodiano Jennifer Lopez e Ben Affleck chegou ao fim, oficialmente, nesta terça-feira, 20, após a cantora entrar com o pedido de divórcio no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles. A separação ocorre dois anos depois da festa de casamento, que aconteceu no estado da Geórgia, em 20 de agosto de 2022.

De acordo com o TMZ, problemas conjugais começaram a circular no começo de 2024, e, segundo os documentos do divórcio, a separação aconteceu em 26 de abril.

Relembre

Jennifer Lopez e Ben Affleck já namoraram entre 2002 e 2004. O casal ressurgiu em 2021, quando fotos em que os atores apareciam juntos foram divulgadas. Eles anunciaram o compromisso em abril de 2022, e se casou em Las Vegas em julho do mesmo ano.

JLo foi casada antes com o ator Ojani Noa, o dançarino Cris Judd e o cantor Marc Anthony, com quem teve os gêmeos Max e Emme. Já Affleck foi casado com a atriz Jennifer Garner, com quem teve três filhos: Violet, Seraphina e Samuel.