DESENROLA 2.0
Estudantes podem renegociar dívidas do Fies a partir desta quarta; saiba como
Descontos podem chegar a até 99%, dependendo da situação do contrato
Os estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) já podem renegociar suas dívidas a partir desta quarta-feira, 13. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os descontos podem chegar a até 99% do valor total devido, dependendo da situação do contrato.
A medida contempla estudantes que assinaram o financiamento até 2017 e que estavam na fase de amortização, período de pagamento da dívida, em 4 de maio de 2026. O prazo para aderir à renegociação segue até 31 de dezembro deste ano.
Além dos inadimplentes, quem está com as parcelas em dia também poderá obter vantagens. Nesses casos, será oferecido desconto de 12% para quitação total do saldo devedor.
A renegociação poderá ser feita de forma digital, por meio dos aplicativos ou portais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, bancos responsáveis pelos contratos. A expectativa do governo federal é beneficiar mais de 1 milhão de estudantes em todo o país.
Leia Também:
O programa integra o Novo Desenrola Brasil, iniciativa criada pelo governo federal para reduzir o endividamento das famílias brasileiras.
Veja como renegociar a dívida do Fies
- Acesse o aplicativo ou portal do banco onde o contrato foi firmado (Caixa ou Banco do Brasil);
- Selecione a opção de renegociação do Fies;
- Confira a modalidade disponível para o seu perfil de dívida;
- Leia e aceite o termo aditivo de forma eletrônica;
- Caso necessário, siga as orientações para assinatura dos fiadores;
- Efetue o pagamento da entrada por boleto ou débito em conta;
Após a confirmação do pagamento, o nome do estudante e dos fiadores será retirado automaticamente dos cadastros de inadimplência.