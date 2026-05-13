Estudantes podem renegociar dívidas do Fies a partir desta quarta; saiba como

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Fundo de Financiamento Estudantil - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) já podem renegociar suas dívidas a partir desta quarta-feira, 13. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os descontos podem chegar a até 99% do valor total devido, dependendo da situação do contrato.

A medida contempla estudantes que assinaram o financiamento até 2017 e que estavam na fase de amortização, período de pagamento da dívida, em 4 de maio de 2026. O prazo para aderir à renegociação segue até 31 de dezembro deste ano.

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Além dos inadimplentes, quem está com as parcelas em dia também poderá obter vantagens. Nesses casos, será oferecido desconto de 12% para quitação total do saldo devedor.

A renegociação poderá ser feita de forma digital, por meio dos aplicativos ou portais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, bancos responsáveis pelos contratos. A expectativa do governo federal é beneficiar mais de 1 milhão de estudantes em todo o país.

O programa integra o Novo Desenrola Brasil, iniciativa criada pelo governo federal para reduzir o endividamento das famílias brasileiras.

Veja como renegociar a dívida do Fies

Acesse o aplicativo ou portal do banco onde o contrato foi firmado (Caixa ou Banco do Brasil);

Selecione a opção de renegociação do Fies;

Confira a modalidade disponível para o seu perfil de dívida;

Leia e aceite o termo aditivo de forma eletrônica;

Caso necessário, siga as orientações para assinatura dos fiadores;

Efetue o pagamento da entrada por boleto ou débito em conta;

Após a confirmação do pagamento, o nome do estudante e dos fiadores será retirado automaticamente dos cadastros de inadimplência.