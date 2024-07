Estudo aponta tamanho médio do pênis brasileiro; confira

Média do brasileiro varia entre 12cm e 14cm - Foto: Reprodução | Freepik

Um estudo realizado pela British Journal of Urology International, em 2015, avaliou 15.521 para chegar ao tamanho médio do pênis. Segundo a pesquisa, a média varia entre 9,16 cm (flácido) e 13,12 (ereto); a média no Brasil é de 12 a 14 centímetros.

Ao portal de notícias G1, o urologista Fernando Facio, coordenador do Departamento de Andrologia, Reprodução e Sexualidade da SBU, explicou que um pênis de pouco mais de 10 centímetros é considerado suficiente para satisfazer uma parceira (o) sexual.

"O homem acha que tudo vive em função pênis. Ele acredita que, quanto maior for, maior será o prazer da parceira. É um grande engano. Se o homem heterossexual conhecesse a anatomia vaginal, entenderia que precisa de um pênis de não mais de 10 centímetros para satisfazer sua parceira", explicou.

O urologia ainda falou sobre procedimentos para alterar o tamanho do pênis (flácido), e afirmou que cerca de 46% dos homens gostariam de aumentar o órgão.

"Existe estudo que aponta que 46% dos homens com pênis normal gostariam de aumentar o órgão. O homem quer ter o pênis grande para expor na academia, no banho depois do futebol, para se sentir poderoso", pontuou.