Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Evento raro: Superlua gigante ilumina o céu brasileiro em novembro

Este é um fenômeno que só voltará a se repetir em 2034

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

29/10/2025 - 18:49 h
A proximidade fará com que o astro pareça até 14% maior
A proximidade fará com que o astro pareça até 14% maior -

O céu do Brasil será palco de um espetáculo raro e imperdível na noite de 5 de novembro. Trata-se da Extrema Superlua, quando nosso satélite natural estará maior, mais brilhante e mais próximo da Terra do que o normal. Este é um fenômeno que só voltará a se repetir em 2034.

De acordo com astrônomos, a Lua atingirá sua fase Cheia às 10h19 e o perigeu (ponto mais próximo da Terra) às 19h16, chegando a apenas 356.834 km de distância. A proximidade fará com que o astro pareça até 14% maior e 30% mais luminoso no horizonte.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Quando e como observar o fenômeno

O melhor momento para assistir ao espetáculo será logo após o pôr do sol. Assim que o céu começar a escurecer, olhe para o lado leste, onde Superlua vai nascer, dominando o horizonte.

Quer garantir o melhor clique? Siga estas dicas:

  • Escolha um local com vista livre para o horizonte.
  • Use monumentos, árvores ou prédios para criar composição fotográfica.
  • No celular, ajuste o foco manualmente e tire várias fotos com exposições diferentes, porqueo brilho da Lua pode enganar a câmera automática.

Leia Também:

Megaoperação no Rio de Janeiro pode afetar a Bahia; entenda como
Senado já tem data para instalar CPI do Crime Organizado
Estrada mais mortal do Brasil passará por grande obra de R$ 1,5 bilhão

O que torna essa Superlua tão especial?

O termo “Superlua” foi popularizado em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle, mas o fenômeno é conhecido na astronomia como perigeu-sizígia, quando a Lua Cheia coincide com o ponto mais próximo da órbita lunar em relação à Terra.

Em novembro, o intervalo entre esses dois eventos será de menos de 9 horas, o que classifica o fenômeno como uma Extrema Superlua. A última vez que isso aconteceu foi em agosto de 2023, e a próxima oportunidade só virá em novembro de 2034.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

extrema superlua Fenômeno raro lua SuperLua

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A proximidade fará com que o astro pareça até 14% maior
Play

VÍDEO: cobra de 5 metros é flagrada atravessando rodovia

A proximidade fará com que o astro pareça até 14% maior
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

A proximidade fará com que o astro pareça até 14% maior
Play

Vídeo: homem acende cigarro e quase provoca incêndio em posto

A proximidade fará com que o astro pareça até 14% maior
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x