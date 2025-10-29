Evento raro: Superlua gigante ilumina o céu brasileiro em novembro

A proximidade fará com que o astro pareça até 14% maior - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O céu do Brasil será palco de um espetáculo raro e imperdível na noite de 5 de novembro. Trata-se da Extrema Superlua, quando nosso satélite natural estará maior, mais brilhante e mais próximo da Terra do que o normal. Este é um fenômeno que só voltará a se repetir em 2034.

De acordo com astrônomos, a Lua atingirá sua fase Cheia às 10h19 e o perigeu (ponto mais próximo da Terra) às 19h16, chegando a apenas 356.834 km de distância. A proximidade fará com que o astro pareça até 14% maior e 30% mais luminoso no horizonte.

Quando e como observar o fenômeno

O melhor momento para assistir ao espetáculo será logo após o pôr do sol. Assim que o céu começar a escurecer, olhe para o lado leste, onde Superlua vai nascer, dominando o horizonte.

Quer garantir o melhor clique? Siga estas dicas:

Escolha um local com vista livre para o horizonte.

Use monumentos, árvores ou prédios para criar composição fotográfica.

No celular, ajuste o foco manualmente e tire várias fotos com exposições diferentes, porqueo brilho da Lua pode enganar a câmera automática.

O que torna essa Superlua tão especial?

O termo “Superlua” foi popularizado em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle, mas o fenômeno é conhecido na astronomia como perigeu-sizígia, quando a Lua Cheia coincide com o ponto mais próximo da órbita lunar em relação à Terra.

Em novembro, o intervalo entre esses dois eventos será de menos de 9 horas, o que classifica o fenômeno como uma Extrema Superlua. A última vez que isso aconteceu foi em agosto de 2023, e a próxima oportunidade só virá em novembro de 2034.