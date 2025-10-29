Estrada mais mortal do Brasil passará por grande obra de R$ 1,5 bilhão

A expectativa é que oito desses viadutos sejam concluídos até o primeiro trimestre de 2026 - Foto: Divulgação/ Motiva-CCR

A construção da nova Serra das Araras, na BR-116, está em andamento e deve transformar um dos trechos mais perigosos da rodovia que liga Rio de Janeiro e São Paulo. O projeto, conduzido pela CCR RioSP sob supervisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), prevê a construção de 24 viadutos, com investimento total de R$ 1,5 bilhão.

A expectativa é que oito desses viadutos sejam concluídos até o primeiro trimestre de 2026, marcando a primeira etapa de uma obra que promete reduzir acidentes, melhorar o fluxo de veículos e trazer mais segurança a motoristas e caminhoneiros que trafegam diariamente pela rodovia.

Modernização deve impulsionar setor logístico e vitivinícola

Além de aprimorar a mobilidade entre os dois estados, a nova infraestrutura da BR-116 deve facilitar o escoamento da produção agrícola e beneficiar especialmente o mercado de vinhos da Serra Fluminense, que vem crescendo nos últimos anos.

Com a melhoria das estradas, vinícolas como a Maturano, localizada em Teresópolis, ganham mais competitividade e acesso logístico. O complexo é considerado um dos mais modernos do estado, reunindo produção vitivinícola, hotelaria e gastronomia em um mesmo espaço.

De acordo com especialistas do setor, o investimento em infraestrutura é fundamental para estimular a vitivinicultura fluminense, fortalecendo a cadeia produtiva e facilitando o transporte de vinhos e insumos.

Turismo e desenvolvimento regional

A modernização da Serra das Araras também tem potencial para impulsionar o turismo de experiência na região serrana do Rio de Janeiro. As vinícolas fluminenses vêm se consolidando como destinos turísticos, oferecendo degustações, passeios guiados e hospedagem temática, o que atrai visitantes nacionais e estrangeiros.

Com estradas mais seguras e modernas, o acesso às propriedades rurais e empreendimentos turísticos se torna mais fácil, favorecendo a geração de empregos diretos e indiretos e ampliando o potencial econômico regional.

O projeto da nova Serra das Araras, portanto, representa um marco logístico e turístico, conectando desenvolvimento econômico, segurança viária e valorização do interior fluminense.