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OPERAÇÃO INFILTRADOS

Ex-estagiário do MP cobrava dinheiro para “blindar” traficante do PCC

Crime foi descoberto durante investigação do próprio MP

Edvaldo Sales
Por
Crime foi descoberto durante investigação do próprio MP
Crime foi descoberto durante investigação do próprio MP - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ex-estagiário do Ministério Público de São Paulo (MPSP) preso na Operação Infiltrados, do próprio órgão, Gabriel Lira de Jesus teria se aproveitado do acesso a sistemas internos para identificar criminosos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) com elevado poder financeiro.

Além de Gabriel, também foram presos o investigador da Polícia Civil Maurício Aparecido de Oliveira e um policial civil aposentado. Todos são suspeitos de integrar um esquema ligado à facção. As prisões aconteceram nesta terça-feira, 9.

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Segundo as investigações, o grupo atuava em duas frentes distintas. Uma linha apura o possível repasse de informações estratégicas relacionadas a um plano para assassinar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho, integrante do Gaeco de Campinas.

Já a outra mira um esquema de extorsão que teria utilizado informações sigilosas obtidas dentro do próprio Ministério Público.

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Atuação do estagiário

Ainda segundo com a apuração, o então estagiário teria se aproveitado do acesso a sistemas internos para identificar criminosos ligados à facção com elevado poder financeiro.

A partir dessas consultas, ele passou a ser suspeito de participar de cobranças em troca de suposta proteção e da promessa de evitar o avanço de investigações.

Os dados utilizados nas abordagens eram obtidos em bancos de informações restritos e posteriormente compartilhados com outros integrantes do grupo, conforme a investigação.

Atuação do investigador e do policial aposentado

O policial civil aposentado preso na operação também é apontado como integrante do esquema. Ele teria auxiliado na obtenção de informações e no contato com possíveis vítimas das extorsões.

O investigador Maurício Aparecido de Oliveira, que ocupava cargo de chefia na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Campinas, é investigado por suposta ligação com pessoas envolvidas no plano para matar o promotor do Gaeco.

O MPSP investiga se informações sensíveis sobre a atuação do integrante do Gaeco foram compartilhadas com integrantes da organização criminosa.

As suspeitas surgiram durante o aprofundamento de investigações anteriores que já haviam identificado uma trama para executar o promotor responsável por importantes operações contra o PCC.

Também foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão.

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MPSP PCC Primeiro Comando da Capital

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