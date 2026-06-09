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OPERAÇÃO INFILTRADOS

Investigador e ex-policial são presos por plano do PCC para matar promotor

Um ex-estagiário do Ministério Público também foi preso durante a ação

Victoria Isabel
Por
Ministério Público de São Paulo (MPSP)
Ministério Público de São Paulo (MPSP) - Foto: Governo SP

Um chefe de investigadores da Polícia Civil, um ex-policial civil e um advogado que atuou como estagiário do Ministério Público de São Paulo (MPSP) foram presos nesta terça-feira, 9, durante a Operação Infiltrados, que apura a atuação de agentes públicos supostamente ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo as investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), os suspeitos teriam participado de um plano para assassinar um promotor de Justiça e de um esquema de extorsão contra integrantes da própria facção.

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Foram cumpridos três mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão nas cidades de Campinas e Cardoso, no interior paulista. Entre os alvos também está um policial penal.

De acordo com o Ministério Público, o investigador-chefe da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Campinas teria repassado informações sigilosas a criminosos envolvidos no planejamento do atentado contra o promotor Amauri Silveira Filho. Imagens registraram encontros entre o policial e um dos suspeitos dias antes de uma operação que frustrou o ataque.

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As apurações também indicam que o então estagiário do MPSP teria se infiltrado em uma promotoria criminal para acessar informações restritas. Com o apoio de outros agentes públicos, ele teria identificado criminosos com alto poder financeiro para extorquir dinheiro em troca de suposta proteção.

A Operação Infiltrados é um desdobramento de ações anteriores que investigaram planos do PCC para matar integrantes do Ministério Público e esquemas de lavagem de dinheiro ligados à facção.

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PCC Polícia Civil Primeiro Comando da Capital

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